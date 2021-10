The Masked Reader in De Beerring

Twaalf leerkrachten kruipen in de huid van iemand anders en lezen een verhaal of een stuk van een verhaal voor in de periode van 1/10 tot 19/11. Elke week krijgen de leerlingen een stuk van een verhaal te horen en mogen ze stemmen wie er achter de maskers zit.Grote onthulling is op vrijdag 19 november. De klas met de meeste ‘juiste’ stemmen krijgt een beloning.