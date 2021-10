Oude kerkbanken omgevormd tot babbelbanken

Op vier plaatsen in Genk-Zuid vind je binnenkort een babbelbank. Een uitnodiging om je even neer te zetten en naar een ander te luisteren.

Dit weekend (2-3 oktober) wordt/werd in elk van de vier kerken van Genk-Zuid – Centrum, Bret-Gelieren, Kolderbos-Langerlo en Sledderlo – een babbelbank ingezegend.Wat is een babbelbank? Eigenlijk heel gewoon een stevige oude kerkbank die een vaste plaats krijgt, niet ver van de kerk. In de rugleuning van de bank is de uitnodigende vraag aangebracht ‘Hoe gaat het met je?’, een klassieke opener bij een gesprek.Dat past bij de uitnodiging die paus Franciscus tot de gelovigen richt: ‘Zet je neer, beluister elkaar en leer zo je broeder kennen’. Dat wordt ook het jaarthema van deze vier parochies.Deken Luc Herbots hoopt dat veel mensen zich de volgende maanden eventjes rustig zullen neerzetten op die bank om welgemeend 'hoe is het?' te vragen en elkaar van harte te beluisteren.