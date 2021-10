Bijna duizend fietsers voor het goede doel

Een schitterend parcours, welwillende weergoden, en enthousiaste mountainbikers die zich eindelijk weer eens in groep mochten uitleven. Meer was er niet nodig om van de zestiende Camba toertocht een geweldig succes te maken.

Vanaf half acht die zondagmorgen was de omgeving van Camba aan de Genkse Woudstraat omgetoverd tot een mountainbikearena. De deelnemers konden kiezen uit drie afstanden, van 32 tot 55 km, en er was ook een eigen kids-parcours voor de allerjongsten. De terrilomgeving van Winterslag en Waterschei behoort tot het vaste menu maar daar kwamen dit jaar pareltjes bij zoals de Stiemervallei, de Melberg en de Sint-Martensberg.Deze toertocht, een samenwerking tussen Camba, Ter Heide, Stad Genk en VWB, wist 950 deelnemers te boeien. Na afloop kreeg iedereen een drinkbus als aandenken en was er ruimschoots de kans om de vermoeidheid door te spoelen met een frisse pint maar ook om bij enkele BBQ-stokjes de tocht nog eens over te doen in een gezellige babbel.Met de opbrengst kan weer bijna een elektrische rolstoelfiets aangeschaft worden voor de gasten van Ter Heide, en dat was toch de hoofdbedoeling.