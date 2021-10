Klaar voor iconische hiphop? Snoop Dogg en Eminem verzorgen show tijdens Super Bowl

De grootste sterren zorgen traditioneel voor het spektakel tijdens de rust van de Super Bowl en dat zal in februari ook zo zijn tijdens de volgende editie in Los Angeles. Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blige en Kendrick Lamar zullen het podium betreden, zo bevestigt de NFL (National Football League).

Deze vijf artiesten zijn samen goed voor liefst 43 Grammy Awards, onderstreept de organisatie. “De kans krijgen om tijdens de rust van de Super Bowl op te treden, en dat te kunnen doen in mijn achtertuin, wordt een van de grootste momenten uit mijn carrière”, reageert Dr. Dre.

Eminem. — © AFP

De Super Bowl LVI vindt op 13 februari 2022 plaats in LA. De finale van de competitie in het American Football is het meest bekeken evenement op de Amerikaanse televisie, goed voor ruim een half miljard dollar reclame-inkomsten. Dit jaar stemden 96,4 miljoen kijkers af op de Super Bowl LV in Tampa, waar de Canadese artiest The Weeknd alleen voor de muziek zorgde.

Sinds 2019 is de productie van de show tijdens de pauze van de Super Bowl in handen van Roc Nation, het geesteskind van Jay-Z.