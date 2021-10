Premier van Australische deelstaat New South Wales stapt op wegens onderzoek voor corruptie

De premier van de Australische deelstaat New South Wales Gladys Berejiklian heeft haar ontslag aangekondigd, nadat de corruptiewaakhond van de staat ICAC had laten weten dat er een onderzoek naar haar loopt. De onafhankelijke commissie tegen corruptie onderzoekt of Berejiklian het vertrouwen van het publiek heeft geschonden toen ze tussen 2012 en 2018 subsidies toekende aan verschillende gemeenschapsorganisaties, zo melden diverse Australische media.

De commissie zal later deze maand hoorzittingen houden om te onderzoeken of er sprake was van een conflict tussen de publieke taken van Berejiklian en haar privébelangen toen ze een persoonlijke relatie had met toenmalig parlementslid Daryl Maguire.

Berejiklian zei dat ze een dag eerder op de hoogte was gebracht van het onderzoek en dat ze vannacht de “uiterst moeilijke beslissing” had genomen om ontslag te nemen. Ze betreurde dat ze moet vertrekken op een moment dat New South Wales nog steeds in de greep is van de pandemie, maar de aankondiging van de ICAC liet haar naar eigen zeggen geen keuze.

“Mijn ontslag als premier kon niet op een slechter moment komen, maar de timing ligt volledig buiten mijn controle, aangezien het ICAC ervoor heeft gekozen om deze actie nu te ondernemen tijdens de meest uitdagende weken van de meest uitdagende periode in de geschiedenis van de staat”, klonk het. “Op dit moment aftreden druist in tegen mijn instinct en is iets wat ik niet wil doen.”

Berejiklian kondigde aan dat ze ook haar functie als parlementslid zou neerleggen. Ze ontkende tot slot betrokken te zijn geweest bij corrupt gedrag tijdens haar tijd in het parlement. “Ik heb altijd gehandeld met de hoogste mate van integriteit,” aldus de politica.