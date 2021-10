Rellen à volonté in Marseille: 550 (!) agenten, vuurpijlen en een opstootje met Mbaye Diagne

LEES OOK. Bizarre beelden: Antwerp-fans gooien na Duits doelpunt met… een rollator

De Franse politie heeft vijf mensen aangehouden nadat zij zich donderdagavond misdroegen tijdens het Europa League-duel. De drie Turkse en twee Franse supporters werden in de boeien geslagen wegens het bezit en gebruik van pyrotechnisch materiaal.

De wedstrijd moest donderdagavond kort voor de rust even worden stilgelegd nadat voetzoekers en vuurpijlen op het veld waren gegooid vanuit het Turkse vak.

Nadat de rust was teruggekeerd, werd de wedstrijd hervat. Na afloop van de match, die op 0-0 eindigde en in het slot ontsierd werd door een opstootje met Mbaye Diagne (ex-Club Brugge), kwam het tot schermutselingen tussen aanhangers van beide clubs.

“Vanavond waren er 550 politiemensen nodig om een voetbalwedstrijd in goede banen te leiden”, tweette de prefect van de politie van Bouches-du-Rhône. “Drie onder hen liepen verwondingen op. Ze hebben mijn steun.”

Het is de derde keer in korte tijd dat supporters van Marseille op een negatieve manier in het nieuws komen. Eerder dit seizoen waren er al incidenten in de competitiematchen tegen Rijsel en Angers.

Ook tijdens de wedstrijd tussen Rapid Wien en West Ham kwam het tot schermutselingen. Na de 1-0 van Declan Rice konden de Oostenrijkse fans het niet laten om vanalles op het veld te gooien. Ook na de wedstrijd ging het tumult door.

