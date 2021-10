OCMW Dilsen-Stokkem heeft een hart voor vrijwilligers

Tijdens het buurtfeest in september zette het OCMW Dilsen-Stokkem haar vrijwilligers extra in de bloemetjes.

In september vond het buurtfeest plaats. Hier werden de vrijwilligers van het OCMW getrakteerd op een gezellige barbecue. Er ging bijzondere aandacht naar de vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale en het Lokaal Dienstencentrum Stockheim die respectievelijk hun 30- en 5-jarig bestaan vierden. Als waardering voor de inzet van ruim 180 vrijwilligers bij het OCMW werd een mooie canvas onthuld. Die heeft een mooie plek gekregen in het woonzorgcentrum en het dienstencentrum.Interesse in vrijwilligerswerk? Meer info op 089 79 02 92 of dienstencentrum@ocmwdilsen-stokkem.be.