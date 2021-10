PXL-MAD School of Arts en S.M.A.K. brengen internationale topkunst naar Limburg

“Het idee voor een samenwerking tussen PXL-MAD School of Arts en S.M.A.K. ontstond uit een toevallige ontmoeting en wellicht ook uit een wederzijdse behoefte”, steekt Erwin Goegebeur, departementshoofd van PXL-MAD School of Arts, van wal. “Het Gentse S.M.A.K. heeft een bijzonder waardevolle collectie, maar kan die kunstwerken slechts sporadisch ontsluiten voor een groot publiek, terwijl een opleiding Beeldende Kunsten natuurlijk beschikt over veel werk van beginnende kunstenaars, maar niet kan ontsnappen aan het verlangen om haar studenten te confronteren met fysieke kunstwerken van ‘echte’ kunstenaars. Hier sluimert nog het bekende adagium, dat jong talent de oude meesters moet leren kennen en waarderen. Ook al zijn een aantal van de meesters in dit geval, gelukkig maar, niet overleden en zelfs helemaal niet zo oud. (lacht).”Liefde voor het materiële kunstwerkWorden studenten van een opleiding Beeldende Kunsten dan niet aangemoedigd om musea en galeries te bezoeken, beschikt de School of Arts niet over een bibliotheek met kunstboeken en monografieën? Zijn er nog studenten zonder laptop die de weg niet vinden naar een oneindig aantal virtuele rondleidingen? “Het antwoord kan kort zijn: uit liefde voor het materiële kunstwerk. Natuurlijk is de ambitieuze tentoonstellingsruimte in het nieuwe gebouw er in de eerste plaats voor de studenten zelf. Hier mogen zij eigen werk opstellen, leren nadenken over scenografie en hun werk tweemaal per jaar presenteren aan een jury. Maar het zou zonde zijn om nooit werk van externe kunstenaars te tonen. De interventie van een bijzonder genereus S.M.A.K. laat toe om relevant werk van hedendaagse kunstenaars te tonen aan studenten, docenten en aan een extern publiek dat we graag toelaten op onze campus. Tussen de kunstwerken van deze door Koen van den Broek en Iris Paschalidis met zorg gecureerde tentoonstelling mogen studenten werken en studeren, krijgen zij les in kunstgeschiedenis, kunnen zij schetsen en tekenen naar de grote voorbeelden. Centraal gelegen tussen de kunstateliers blijkt de tentoonstellingsruimte een oase, of liever een tempel waar bewondering en verwondering de overhand nemen.”Hoe werd de uiteindelijke selectie van werken gemaakt? “We waren van plan om letterlijk door de collectie te wandelen, door het schilderijendepot in het museum”, vertelt Iris Paschalidis, hoofd Collectie van het S.M.A.K, die samen met kunstenaar Koen Van Den Broek de expo No More Boring Art! The Other Side cureert. “Dat is niet gebeurd door een gebrek aan tijd. Dus hebben we door onze integrale collectiecatalogus gebladerd, die vorig jaar in zes volumes is uitgegeven, en daar heel intuïtief – vanuit een buikgevoel bijna – bepaalde werken aangeduid. Ik dacht zelf: wat wil ik een student in de kunsten vandaag laten zien? Koen en ik zijn beiden zelf kunststudent geweest. Koen is kunstenaar geworden, ik niet. Maar je weet hoe het is om student te zijn aan zo’n school en in je atelier bezig te zijn, en de honger te voelen naar beelden, kunst en kunstgeschiedenis.”“Als kunstenaar ben je eeuwig student”, legt Koen Van Den Broek uit. “Bij mij is de drijfveer bij het maken van een tentoonstelling altijd: wat zou ik zelf willen zien? Dat geldt ook als ik een schilderij maak. Wat is de bestaansreden van het werk? Omdat ik iets wil toevoegen, iets dat ik niet heb teruggevonden wereldwijd en het daarom zelf wil maken. Kunststudenten kunnen vandaag werk ontdekken door simpelweg wat te googelen. Door het internet lijkt alles zo dichtbij, maar het is iets heel anders om een fucking echte Blinky Palermo op te hangen in Hasselt en wanneer de studenten er met hun neus op kunnen zitten.” "Wat is volgens mij het echte topwerk uit de expo?" Goegebeur moet er even van blazen. “Moeilijk te zeggen, daarvoor moet ik de werken in het echt zien. Vermoedelijk zijn het werk van Oscar Murillo en Michaël Borremans het meeste waard, maar wat een topwerk is hangt ook af van eigen appreciatie. Zelf ben ik heel blij met het werk van de Griekse kunstenaar Jannis Kounellis dat in de MAD Gallery wordt geïnstalleerd en ook wel met enkele werken van een bijzonder groot formaat zoals van Valerio Adami: spectaculair is een woord dat hier past”BewakingHet olieschilderij ‘Girl with duck’ van Michael Borremans is in 2015 bij Sotheby’s geveild voor 2,04 miljoen pond, omgerekend 2,7 miljoen euro. Moet de Hogeschool PXL geen veiligheidsmaatregelen nemen? “Die zijn er zeker”, weet Goegebeur. “De ruimte is beveiligd en wanneer de tentoonstellingsruimte open is, is er altijd bewaking.”