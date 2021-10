Fietsers van OKRA Meeuwen zijn wereldkampioen

28 leden van OKRA Meeuwen gingen de uitdaging aan om in de zomerperiode van juli tot september een afstand van 267 km per deelnemer te fietsen, gelijk aan de afstand die de renners fietsen tijdens het WK.

De fietsuitdaging liep van 1 juli tot 3 september. In deze periode fietste de groep in totaal 18.392 km, een gemiddelde van 657 km per deelnemer. Hiermee werd het vooropgestelde doel ruim overschreden. Alle deelnemers namen met trots de wereldkampioen-hesjes in ontvangst.Felicitaties aan de sportverantwoordelijke, de wegkapiteins en alle deelnemende fietsers.