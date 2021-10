Toon je sport(club) in viio Borgloon

Dinsdag werden zowel de leerlingen als leerkrachten via het promofilmpje “Wat als… leerkrachten van viio Borgloon sporten?” uitgedaagd om hun sport in de picture te zetten. Dit zorgde ervoor dat iedereen de dag erna met ontzettend leuke, grappige en diverse outfits pronkte. Op woensdag kreeg niemand de kans om het schoolgebouw binnen te slenteren, want via een simpel hinkelspel sprong iedereen enthousiast de dag in! Bij de inkom kreeg iedereen alvast een sappig appeltje voor de dorst!De toneelzaal, het afdak, de gangen en de speelplaats van de school werden omgetoverd tot gymhallen. Op de beats van ochtendgymnastiek werd er klassikaal opgewarmd. Daarna was iedereen klaar voor het stevigere werk: een tabata! De ochtend werd afgesloten met rustige muziek, zodat iedereen even kon bekomen. Vervolgens werd er overgegaan tot de kern van de dag: vier normale lesuren onder leiding van de sportiefste leerkrachten, ín outfit!Om klokslag 12 uur zat de fysieke en mentale training in viio Borgloon erop. Iedereen mocht thuis verder nagenieten van de energieke en sportieve dag!