Leraren voor één dag zelf terug student op PXL

Op woensdag 29 september 2021 kregen leraren de kans om even in de huid van een student hoger onderwijs te kruipen. Dit soort inleefatelier voor leraren moet ervoor zorgen dat het beeld van hoger onderwijs dat leraren hebben zo goed mogelijk overeen komt met de realiteit. Leraren secundair onderwijs kunnen niet alleen deze workshop integreren in hun lessen, ze kunnen leerlingen ook een correct informeren over de aanpak in het hoger onderwijs. En ja, het was een hele eye opener voor de aanwezige leraren, vertelt initiatiefneemster Elke Martens, relatiebeheerder secundair onderwijs van Hogeschool PXL.

Op woensdag 29 september kregen leraren de kans om even in de huid van een student hoger onderwijs te kruipen. Pascale, studiekeuzebegeleidster van de Provinciale Handelsschool in Hasselt, studeerde zelf al meer dan 20 jaar geleden af en bereidt leerlingen nu voor op het maken van een goede studiekeuze. Ze is erg benieuwd hoe het is om zelf nog eens student te zijn. Hoe gaat het er nu tegenwoordig aan toe? En hoe kunnen we als leraar onze leerlingen uit het secundair onderwijs hier correct over informeren? Kirsten, leraar talen van GO! Atheneum Borgloon vraagt zich af of er nog nota’s genomen moeten worden tijdens de lessen. Rob, leraar economie van het Sint-Jan Berchmanscollege Mol stelt zich de vraag of studenten studeren aan de hand van cursussen, digitaal of hoe ze dit moeten combineren. Op deze vragen en vele andere vragen zoomden Mieke Boes, studentenondersteuner van Hogeschool PXL en Melanie Hoeyberghs, studiebegeleider en study coach van Universiteit Hasselt in.