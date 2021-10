Kim Clijsters krijgt wildcard voor Indian Wells

Kim Clijsters krijgt een wildcard voor het WTA-toernooi van Indian Wells (8.359.455 dollar), na de vier Grand Slams een van de belangrijkste toernooien op de kalender. Dat deelde de organisatie donderdag mee. Het hardcourttoernooi in de Californische woestijn gaat volgende week woensdag van start.

Clijsters, voormalig nummer een van de wereld, maar nu zonder ranking, hervatte deze week de competitie in Chicago. Daar verloor ze in de eerste ronde met 6-3, 5-7 en 6-3 van de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA-97). Het was voor Clijsters de vierde partij sinds haar comeback in februari 2020. De vorige dateerde al van meer dan een jaar geleden. Op het US Open van 2020 ging ze er in de eerste ronde met 3-6, 7-5 en 6-1 uit tegen de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA-34). Eerder had ze in Dubai met 6-2 en 7-6 (8/6) verloren van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-9) en in Moterrey met 6-3 en 7-5 van de Britse Johanna Konta (WTA-81). In Indian Wells, waar ze in 2003 en 2005 de toernooizege op zak stak, gaat ze naar een eerste overwinning op zoek. Haar vorige deelname aan Indian Wells dateert van 2011.

Naast Clijsters kregen onder meer US Open-winnares Emma Raducanu (WTA-22) en voormalig nummer een Andy Murray (ATP-109) een uitnodiging in de bus. De andere wildcards gingen naar Amerikanen.