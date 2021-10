Vanaf vandaag kan iedereen griepprik halen (en er zijn er genoeg)

Voor het komende griepseizoen heeft ons land 3,78 miljoen griepvaccins voorzien, of 840.000 meer dan vorig seizoen. Dat zou moeten volstaan om een scenario als dat van vorig jaar te voorkomen. Toen dreigden er tekorten en kregen risicogroepen voorrang. Nu kan iedereen een vaccin afhalen. Wie behoort tot de risicogroepen krijgt het grotendeels terugbetaald. Het gaat onder meer om 65-plussers, patiënten met een onderliggende chronische aandoening, mensen met een BMI hoger dan 35, zwangere vrouwen en mensen die werken in de gezondheidssector.

Niet meer eerst langs de arts

Door het vaccin voor iedereen makkelijk toegankelijk te maken, hoopt de APB op een hogere vaccinatiegraad. “Vroeger moest de patiënt eerst naar de arts om een voorschrift te halen, om vervolgens bij de apotheker het vaccin op te halen”, zegt Koen Straetmans, voorzitter van APB. Nadien moest de patiënt opnieuw naar de huisarts om een prik te laten zetten. Nu is die eerste stap weggelaten, de patiënt kan meteen naar de apotheek om het griepvaccin op te halen. “Dat maakt het makkelijker voor de patiënt om zich te laten vaccineren.”

De eigenlijke prikcampagne begint op 15 oktober. Vanaf dan zullen ook sensibiliseringsacties worden opgestart. Dat is nodig want komende winter dreigt een griepwinter te worden volgens de experten wereldwijd. Door de lockdown en alle coronamaatregelen hebben we afgelopen jaar geen griepseizoen gehad. Er werden dus minder antistoffen aangemaakt tegen het virus. Het risico bestaat komend griepseizoen mensen meer vatbaar zijn voor het griepvirus.