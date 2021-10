Al in 2006 rapport over PFAS in lucht

Een rapport uit 2006 wees al op mogelijke verontreiniging met PFAS via de lucht in de buurt van de Zwijndrechtse 3M-fabriek. Dat schrijft De Morgen vrijdag op basis van documenten die de PFOS-onderzoekscommissie kon inkijken.

Een bodemonderzoek van studiebureau Arcadis in opdracht van 3M uit 2006 stelt dat sommige verhoogde PFAS-waarden in de buurt van de fabriek “zeer waarschijnlijk” het gevolg zijn van historische vervuiling via de lucht. Het gaat onder meer om verhoogde concentraties in het nabijgelegen natuurreservaat Blokkersdijk.

“De Vlaamse administratie heeft dus al minstens sinds 2006 rapporten in haar bezit die 3M in verband brengen met zogenaamde luchtdepositie van PFAS”, zegt parlementslid Mieke Schauvliege (Groen), die deel uitmaakt van de onderzoekscommissie. “Toch is dat al die jaren amper onderzocht.”

Uit onderzoek van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws blijkt dat PFAS-vervuiling wijdverspreid is. In een op de vier Vlaamse gemeenten is sinds 2009 PFOS of een andere stof uit de PFAS-familie gemeten. De giftige stoffen zijn aangetroffen op minstens 72 fabriekssites in Vlaanderen en zitten massaal in Vlaamse beken en rivieren. Het geïndustrialiseerde West-Vlaanderen heeft de bedenkelijke eer om koploper te zijn, maar ook in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn de toxische stoffen op veel plaatsen gemeten.