Er was altijd Boy George. Superster met Culture Club in de eighties, daarna de worsteling met drugs. Boy George 3.0 stelt zichzelf voor in ‘The Boutique Gallery’ in Sint-Martens-Latem. “Er was hysterie in mijn leven, en daarna drama. Kunst geeft me nu rust. Maar de rode draad was altijd dezelfde: mooie dingen maken.”