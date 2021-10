De best mogelijke manier voor Wout van Aert (27) om de ontgoocheling van het WK door te spoelen: zondag winnen in Parijs-Roubaix. Mentaal is de klik gemaakt, Van Aert hoopt dat de benen volgen. “Ben ik over mijn toppunt heen of was het WK iets eenmaligs? Dat alleen al maakt Roubaix interessant.”