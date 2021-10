In de nasleep van de RTBf-reportage ’Le milieu du terrain’ is een welles-nietes-spelletje ontstaan over de transfer van Gohi Bi Cyriac van Standard naar Anderlecht. Volgens de reportagemakers werd de Ivoriaan in 2012 onder de prijs verkocht en speelde makelaar Mogi Bayat onder één hoedje met Standard-directeur Pierre François. Die laatste ontkent met klem.