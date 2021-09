Bubbelwandeling langs de Gete

Starten doe je aan de Kerk van Geetbets. Vanaf de motten volg je de Gete stroom opwaarts tot in het natuurgebied Aronst. Aronst Hoeck is een overstromingsgebied met rietvelden, weilanden en wilgen die zich hier bijzonder goed thuis voelen. Deze wandeling brengt je in het Warandebos waar eens de burcht van Arnold van Rummen stond. Dit bos, met zijn specifieke plantengroei, is erkend als cultureel erfgoed. Indien je zin hebt mag je steeds een foto, die je onderweg maakt, aan Pasar bezorgen via pasar.groot.hasselt@live.be LW