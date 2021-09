Invaller Harry Kane heeft aan half uurtje genoeg voor hattrick, Dessers wint met Feyenoord

Tottenham Hotspur had in Groep G van de Conference League geen kind aan het Sloveense NŠ Mura. De Spurs wonnen thuis met 5-1. Harry Kane viel pas in de 59e minuut in, maar slaagde erin het resterende half uur toch in om een hattrick te scoren. Dele Alli en Giovani Lo Celso hadden in de eerste tien minuten al raak getroffen, de aansluitingstreffer van de Slovenen was wel een pareltje (zie video hieronder).

Vitesse Arnhem is de enige Nederlandse ploeg die er deze week niet in slaagde om zijn Europese match te winnen. Vitesse kwam tegen het Franse Rennes (zonder de geblesseerde Doku) nochtans op voorsprong dankzij een kanonskogel van Maximilian Wittek (zie video hieronder), maar ging in de tweede helft alsnog met 1-2 ten onder.

AZ won donderdagavond wel in de Conference League met 1-0 van het Tsjechische Jablonec. De Nederlandse club uit Alkmaar komt aan de leiding in groep D. Albert Gudmundsson (53.) maakte na de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. AZ heeft nu vier punten en komt alleen aan de leiding, Jablonec heeft drie punten. Randers en Cluj, die donderdag 1-1 gelijkspeelden, tellen respectievelijk twee en één punten. In groep C won AS Roma met 0-3 bij Zorya Luhansk. CSKA Sofia en Bodo/Glimt speelden in die groep 0-0 gelijk. In groep A speelden LASK en Maccabi Tel Aviv 1-1 gelijk en won HJK met 2-4 bij Alashkert.

Dessers wint met Feyenoord van Slavia Praag

Feyenoord, met invaller Cyriel Dessers, heeft donderdag met 2-1 gewonnen van Slavia Praag. Het was Kokcu (14.) die Feyenoord op voorsprong bracht, Linssen (24.) maakte er al gauw 2-0 van voor de Rotterdammers. Holes (63.) scoorde na de pauze nog tegen voor de Tsjechen, maar verder kwam Slavia niet meer. Dessers mocht na 64 minuten invallen. In dezelfde groep won Union Berlijn met 3-0 van Maccabi Haifa.

Het mooiste doelpunt in de Conference League viel allicht in Omnia Nicosia - Qarabag FK (1-4) en kwam van de voet van Kady (zie video hieronder).