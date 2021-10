“Bewolkte, maar droge start, vanaf vijf uur regen vanuit het westen”

Vrijdag kunnen er in de vroege ochtend nog opklaringen voorkomen. Daardoor zou de zon dus nog even onder de bewolking kunnen schijnen die zich vanuit het westen aankondigt.

De rest van de dag blijft het bewolkt, maar nog lange tijd droog. Ergens rond vijf uur zal het vanuit het westen gaan regenen. In het oosten blijft het nog een tijdje langer droog, regionaal mogelijk zelfs nog tot een uur over zeven. Tijdens de avonduren blijft het vervolgens regenachtig met af en toe een droog intermezzo. Tegen dat de regenzone onze provincie rond middernacht zal verlaten is er op de meeste plaatsen 2 tot 4 liter per vierkante meter gevallen.

In vergelijking met gisteren wordt het opnieuw een drietal graden warmer. Dit betekent dus dat we maxima rond 18 graden mogen verwachten.

De wind komt uit het zuidwesten en is matig van kracht. Er kunnen soms rukwinden tussen 40 en 50 km/u voorkomen. Zoals wel vaker het geval is zal de wind in de loop van de avond luwen.

Na middernacht blijft het droog met breder wordende opklaringen. De temperatuur kan eventjes tot beneden 10°C zakken.

Bekijk hier het weerbericht van de komende dagen.