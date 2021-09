Zeven paarden overleefden een blikseminslag in een wei in Maarheeze niet. — © Paardenrusthuis Ogier

Zeven paarden in een weiland bij het Nederlandse Maarheeze, over de grens met Hamont-Achel zijn woensdagmiddag omgekomen. Paardenbezitters reageren verslagen. “Het onwerkelijke is werkelijkheid geworden.”