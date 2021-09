AA Gent-coach Vanhaezebrouck kritisch ondanks zege: “Niet efficiënt genoeg”

“Spijtig genoeg toonden we opnieuw te weinig efficiëntie. Die moet toch nog opgekrikt worden”, toonde AA Gent-trainer Hein Vanhazebrouck zich donderdag niet helemaal tevreden na de 2-0 zege tegen Anorthosis Famagusta in de Conference League.

“Tissoudali heeft een belangrijke kwaliteit en dat is dribbelen en iedereen uitkappen. Hij moet echter meer killer worden dan hij nu al is. We kunnen niet zeggen dat hij niet scoort, maar hij mag dat net nog iets meer doen.”

“Het is natuurlijk jammer dat Tissoudali dat eerste doelpunt niet krijgt toegekend omdat de bal nu eenmaal via een verdediger binnen gaat. Hij was fit en daar ben ik heel tevreden mee. Hij was ook de man die voor het meeste gevaar zorgde.”

“Bezus heeft vandaag ook weer een pak werk op zijn schouders genomen. Hij heeft wel een resem stampen moet incasseren. Vuile overtredingen ook. Er werd bij sommige fases niet echt naar de bal gegaan. Wij worden wellicht geconfronteerd met scheidsrechters die ook eens Europees mogen fluiten van de UEFA. Ik vond het er vandaag toch wel wat over.’

De inbreng van Odjidja en Depoitre was een kantelpuntje. ““Het is belangrijk dat we weer over enkele spelers kunnen beschikken. Wanneer je er volk bij krijgt, kan je meer vervangen ook. Vadis is een heel belangrijke speler voor mij. Ik denk niet dat we niet echt in de problemen zouden gekomen zijn, maar Vadis was wel belangrijk als aanspeelpunt.”

Partizan en AA Gent staan samen op kop in de reeks. Er komen nu twee onderlinge duels aan. “Ik denk niet dat Partizan en AA Gent de enige ploegen zijn die nog zullen bikkelen voor de groepswinst. Pak je 4 op 6 tegen Partizan dan ben je er wel heel dichtbij. Maar dat zien we dan later wel.”