Frankrijk blokkeert gasprijzen tot april volgend jaar

Niet alleen bij ons, maar ook in Frankrijk swingen de energieprijzen uit de pan. Premier Jean Castex grijpt daarom in en kondigde donderdag aan de gasprijzen te blokkeren tot april volgend jaar. Dat melden Franse media.

De Franse eerste minister Jean Castex kondigde donderdag tijdens de nieuwsuitzending op de zender TF1 aan dat hij een ‘tariefschild’ zal invoeren tegen de alsmaar stijgende energieprijzen. Op 1 oktober zal er nog een geplande stijging van 12,6 procent zijn, maar dat zal volgens de premier “de laatste zijn.” Hij zal de gasprijzen tot april volgend jaar blokkeren. “Indien in maart/april de aan de wereldmarktprijzen gekoppelde dalingen zich niet voordoen, zullen wij aanvullende maatregelen moeten nemen. Dat zouden belastingmaatregelen kunnen zijn.”

Ook de elektriciteitsprijzen worden aangepakt. Zo zal de verwachte prijsstijging in februari 2022 beperkt worden tot 4 procent en zal dat gecompenseerd worden door een belastingverlaging die in de begroting wordt opgenomen. De gereguleerde elektriciteitsprijs wordt slechts tweemaal per jaar gewijzigd, in tegenstelling tot de gasprijs, die maandelijks wordt herzien.

Aan de benzineprijzen wordt momenteel nog niets gedaan.

