Golfers Christopher Mivis (62e) en Kristof Ulenaers (105e) openen matig in Swiss Challenge

Christopher Mivis is donderdag in het Franse Michelbach-Le-Haut met een openingsronde in 71 slagen, een onder par, van start gegaan in het Swiss Challenge (Challenge Tour/200.000 euro). Het leverde de 32-jarige Truienaar een 62e plaats op. Heusdenaar Kristof Ulenaers deed niet beter dan 75 slagen en is 105e.

De Duitser Marcel Schneider, zondag al winnaar van het Portugees Open, heeft na een recordronde in 61 slagen, elf onder par, de leiding in handen.