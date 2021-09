Vertessen scoort voor PSV, baalavond voor Tielemans, Castagne en Mertens

Het waren Sangara (32.) en Zahavi (51.) die PSV aan een 0-2 voorsprong hielpen, Stankovic (55.) maakte de aansluitingstreffer. Vertessen, een centrumspits, viel na 64 minuten in. Eerst maakte Max (74.) er nog 1-3 van, voor Vertessen (78.) de 1-4 eindstand op het bord zette.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In dezelfde groep deelden Real Sociedad, met Adnan Januzaj in de basis, en Monaco, met Eliot Matazo op de bank, de punten. Disasi (16.) zette Monaco al snel op voorsprong, Merino (53.) maakte op aangeven van Januzaj gelijk. PSV en Monaco staan bovenin in groep B met ieder vier punten. Sociedad telt twee punten, Sturm Graz is puntenloos.

Slechte avond voor Tielemans, Castagne en Mertens

In Groep C staan Napoli en Leicester City verrassend op de derde en vierde plaats met één punt. Leicester City verloor met 1-0 op het veld van Legia Warschau. Bij de Engelsen stond Youri Tielemans en Timothy Castagne 90 minuten op het veld. Mahir Emreli maakte het enige doelpunt van de avond.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Napoli verloor thuis met 2-3 van Spartak Moskou na een spectaculaire match. Eljif Elmas bracht de Italianen al na elf seconden op voorsprong, maar Napoli moest halfweg de eerste helft tien man verder na een directe rode kaart voor Mário Rui. In de tweede helft gingen de bezoekers op en over de Italianen met goals van Quincy Promes (2x) en Mikhail Ignatov. De aansluitingstreffer van Victor Osimhen (ex-Charleroi) in de 94e minuut kwam te laat. Onze landgenoot Maximiliano Caufriez (ex-STVV) pakte in het slot nog een tweede gele kaart. Bij Napoli kwam Dries Mertens niet van de bank.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lyon, waarbij Jason Denayer geblesseerd ontbreekt, won met 3-0 van Brondby. In dezelfde groep haalde Sparta Praag het met 1-0 van Rangers.