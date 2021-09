Geen versoepeling mondmaskerplicht in Wallonië

Er komt voorlopig geen versoepeling van de mondmaskerplicht in Wallonië. Terwijl die maatregel vanaf vrijdag 1 oktober in Vlaanderen versoepeld wordt, houdt de Waalse regering voorlopig nog vast aan de bestaande verplichting.

Vanaf vrijdag 1 oktober, worden er in Vlaanderen heel wat coronamaatregelen aangepast. Zo verdwijnt de mondmaskerplicht op verschillende plekken, zoals in de horeca en de winkels. Ook voor leraren en leerlingen in het secundair onderwijs verdwijnt de verplichting, net als voor leraren in het basisonderwijs in Vlaanderen. Wie in Vlaanderen werkt, moet ook geen mondmasker meer dragen op de werkvloer.

Maar net als Brussel houdt ook Wallonië langer vast aan de mondmaskerplicht op de plaatsen waar de verplichting momenteel geldt. “De versoepelingen waarover het Overlegcomité op 17 september heeft beslist, zijn voorlopig niet van toepassing in Wallonië”, zo maakte de regering-Di Rupo donderdag bekend.

Concreet blijft het dragen van een mondmasker verplicht in het openbaar vervoer en treinstations, in winkels en winkelcentra, de horeca, vergaderzalen, beurzen, auditoria, gebedshuizen, gerechtsgebouwen, bibliotheken en op manifestaties. De verplichting geldt ook op drukke plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen.

Op plaatsen waar vanaf 1 oktober ook gewerkt wordt met het Covid Safe Ticket (CST) (zoals discotheken en op massa-evenementen) vervalt de mondmaskerplicht voor bezoekers. Wanneer het gebruik van het CST in Wallonië verruimd wordt - dat is de bedoeling binnen enkele weken - “zullen de voorwaarden met betrekking tot het dragen van maskers in bepaalde sectoren worden herzien”, klinkt het.