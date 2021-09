Elise Mertens moet koffers pakken in Chicago

Elise Mertens (WTA-18 ) heeft zich niet voor de kwartfinales van het met 565.530 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Chicago (Illinois) kunnen plaatsen. De 25-jarige Hamontse verloor in de derde ronde in 1 uur en 24 minuten met 6-2 en 6-4 van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA-28), die maandag in de eerste ronde ook al Kirsten Flipkens (WTA-76) uit het toernooi wipte.

