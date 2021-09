Kappers en schoonheidsspecialisten lanceren petitie om mondmaskers af te schaffen

Vanaf 1 oktober mogen de mondmaskers quasi overal af. Maar dat is niet het geval voor de kappers en de overige contactberoepen. De sector heeft een petitie gelanceerd, die het overlegcomité oproept om de mondmaskerplicht in de salons versneld af te schaffen.

United Hairdressers en de Belgische Beauty Federatie deden een grootschalige steekproef bij meer dan 3.000 kappers en schoonheidsspecialisten. Daaruit blijkt dat 70 procent van de saloneigenaren af wil van de mondmaskerplicht in hun salon. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal per definitie zonder mondmasker willen werken, maar wel dat ze zelf hun eigen regels willen bepalen. Er is vooral onbegrip in de sector dat quasi alle maatregelen worden gelost, maar dat zij blijven vastzitten met het verplichte mondmasker.

Uit de steekproef blijkt ook dat de vaccinatiegraad bij kappers en schoonheidsspecialisten op 90 procent ligt. Vier op de vijf consumenten voelen zich nu ook weer gerust om langs te gaan bij de kapper of schoonheidsspecialist.

Om hun eis kracht bij te zetten werd een petitie gelanceerd, die het overlegcomité oproept om de mondmaskerplicht in de salons versneld af te schaffen. Inmiddels hebben ruim 2.600 contactberoepers deze al getekend.