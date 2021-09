Pelt

En eindigen doen we met een vooruitblik op het weekend. Zondag stellen meer dan 100 bedrijven over heel Vlaanderen hun deuren weer open voor de 31ste Open Bedrijvendag van Voka. Ook in Limburg kan u een kijkje achter de schermen nemen bij 13 bedrijven, waaronder Carré Care in Pelt. Zaakvoerder Els Vanseggelen begeleidt vrouwen met kanker naar een pruik, medische pigmentatie, borstprotheses en aangepaste lingerie.