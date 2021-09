Hasselt

Het vaccinatiecentrum in Hasselt verwacht de deuren te moeten openhouden tot 15 april 2022. Dat is een half jaar langer dan eerst werd gezegd. Het Hasseltse vaccinatiecentrum verhuisde naar een kleinere locatie waar vandaag de eerste burger gevaccineerd werd. De Limburgse vaccinatiecentra tasten in het duister en wachten op een concrete planning. Morgen beslist minister Beke welke locaties langer moeten opblijven.