Zdenek Stybar: “Ik heb geen privileges in Parijs-Roubaix, deze ploeg koerst altijd met meerdere kopmannen”

Deceuninck - Quick-Step start zondag met drie landgenoten in Parijs-Roubaix. Yves Lampaert, Tim Declercq en Bert Van Lerberghe verdedigen de Belgische kleuren. Kopmannen zijn verder Zdenek Stybar, Kasper Asgreen en Florian Sénéchal, met Davide Ballerini als zevende en laatste man in de ploeg.

Deceuninck - Quick-Step won in 2019 de vorige editie van Parijs-Roubaix met Philippe Gilbert. De Waalse Monegask koerst intussen voor Lotto-Soudal en kwam sindsdien nog amper aan winnen toe, de formatie van Patrick Lefevere deed dat wel en zondag mag er van de teammanager nog ééntje bij. “Parijs Roubaix is samen met de Ronde van Vlaanderen één van de belangrijkste koersen van het jaar voor ons”, aldus Patrick Lefevere, “nu ligt deze wedstrijd in het najaar. De Ronde wonnen we al met Asgreen, zondag gaan we opnieuw voor het allerhoogste.”

Dat doet het “Wolfpack” naar goede gewoonte niet met één kopman, maar met verschillende ijzers in het vuur. Bert Van Lerberghe en Tim Declercq zijn de meesterknechten van dienst, met Davide Ballerini, winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, Kasper Asgreen, winnaar van E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen, Yves Lampaert, derde in 2019, en Zdenek Stybar, al twee keer tweede (2015 en 2017), en Florian Sénéchal (6e in 2019) kunnen ze meerdere troeven uitspelen.

“Ik ben niet de beschermde man van de ploeg omdat ik al twee keer op het podium stond”, verklaarde Zdenek Stybar op een persmoment. “Ik heb geen privileges, deze ploeg koerst altijd met meerdere kopmannen en elke kopman is evenwaardig. Dat is de beste tactiek. We moeten met zo veel mogelijk jongens in de finale geraken.”

