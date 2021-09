Titelverdediger Philippe Gilbert vreest wat hem zondag te wachten staat: “Ik zie niet in hoe je -niet kan vallen”

LEES OOK. IN BEELD. Van Aert, Van der Poel en Philipsen verkennen Parijs-Roubaix

“Het blijft een mooie herinnering, die zege”, zei Gilbert na de verkenning. “Het is altijd een eer om met het rugnummer 1 te starten. Dat wil zeggen dat ik vorig jaar - sorry, de vorige editie - de beste was.”

Maar wat hem zondag vermoedelijk te wachten staat, stemt hem niet optimistisch “Ik ben blij opnieuw in deze regio te zijn en ben ook blij dat ik de kasseien nog eens heb gezien. Ze lagen er zeer glibberig bij. Het wordt zondag chaos, het wordt een Parijs-Roubaix zoals ook ik hem nog nooit heb gereden. Het wordt allesbehalve amusant en ik hoop dat de weersvoorspelling nog verandert. Het zal ook vreemd zijn om de wedstrijd op dit tijdstip van het seizoen te rijden, een week na het wereldkampioenschap. In een normaal voorjaar wordt er opgebouwd naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Nu is het totaal anders, ook voor de supporters.”

Gilbert na zijn zege in 2019. — © BELGAIMAGE

Zonder stress

De ex-winnaar oogde alvast zeer ontspannen. “Ik sta hier dan ook zonder stress”, klonk het. “Ik ben niet de favoriet en wil me zondag gewoon amuseren op de fiets. We moeten eerlijk zijn: Lotto-Soudal staat hier niet als de uitgesproken ploeg aan de start. Maar het blijft ook een wedstrijd die altijd enkele verrassingen in petto heeft. Wie hier in de vroege vlucht meegaat, heeft kans op succes. Maar ik heb net al eens met de ploegmaats overlegd. Blijkbaar willen we alle zeven deel uitmaken van die vroege vlucht (lacht). Met de voorspelde sterke rugwind zullen de eerste honderd kilometer ook al aan een hoog tempo worden afgewerkt. Misschien zorgt dat ervoor dat er geen vroege vlucht zal zijn en dat we met een compact peloton en aan een hoge snelheid de eerste stroken zullen bereiken. Die eerste stroken worden nu ook anders gereden, vaak in stijgende lijn ook. Dit wordt volgens mij de Parijs-Roubaix met de meeste hoogtemeters ooit.”

Weersomstandigheden

De weersomstandigheden zullen impact hebben, weet Gilbert. “Ik heb tijdens de verkenning al veel renners zien vallen en kan me niet inbeelden hoe we deze wedstrijd kunnen rijden zonder te vallen of voet aan grond te zetten. Ik kijk er niet naar uit. Ik heb al in de sneeuw gekoerst, bij 45 graden, bij zware windstoten maar nog nooit in de modder zoals ik het vandaag heb gezien. Zelfs in die paar veldritten die ik in het verleden heb gereden (Loenhout, red), heb ik dit nooit gezien. Of Van der Poel en Van Aert als crossers in het voordeel zijn? Ik heb de beelden van 2002 gezien. Niemand kon snel over de kasseien rijden die dag. Hij die overeind blijft, wint. Niet hij die het snelst rijdt. Dat zij vorig week het WK hebben gereden is zeker geen nadeel, integendeel. De inspanning is vergelijkbaar.”

Een favoriet wil Gilbert niet vooruitschuiven. “Met hoe meer renners van dezelfde ploeg je in de finale geraakt, hoe groter de kans dat je wint. En dan kijk je altijd naar dezelfde ploeg (Deceuninck - Quick Step, red). Maar een naam kan ik niet geven. Als het zondag werkelijk regent of zeer gevaarlijk ligt, gaat er op elke strook wel iets gebeuren en zullen er favorieten wegvallen. Wie materiaalpech heeft, zal lang moeten wachten want de volgwagens zullen overal en nergens zijn. Ik heb al voorgesteld om de tweede volgwagen niet achter het peloton te laten rijden maar te laten afsnijden. Zo zal ze meer nut hebben. Het wordt voor iedereen hels: renners, sportbestuurders, motards… Maar ook: ik ben geen expert. Voor mij is het nog altijd maar mijn vierde deelname.”

Gilbert in het berijdbare Bos van Wallers. — © Peter Malaise

Net daarom is Parijs-Roubaix misschien wel de minst verwachte klassieke zege op het palmares van Philippe Gilbert. “Maar ik heb altijd gezegd dat het een wedstrijd was die ik graag wilde winnen. Het heeft ook voor nog meer internationale erkenning gezorgd. Mijn toenmalige fietsenconstructeur Specialized is Amerikaans en daar kenden ze slechts twee wedstrijden: de Tour de France en Parijs-Roubaix. Volgens hen was mijn carrière geslaagd omdat ik de gele trui had gedragen en in Roubaix had gewonnen.”