Yves Lampaert voelt geen extra druk door minidocu over zijn droom in Roubaix: “Ik laat er mijn slaap niet voor”

Yves Lampaert droomt van succes in Parijs-Roubaix. De West-Vlaming van Deceuninck - Quick-Step heeft zelfs een eigen minidocumentaire in ‘Iedereen Beroemd’ op tv over de kasseiklassieker. “Misschien is er wat meer druk door die reportages, maar eerlijk gezegd, ik laat mijn slaap er niet voor. Bij deze ploeg is er altijd druk in de klassiekers.”

LEES OOK. IN BEELD. Van Aert, Van der Poel en Philipsen verkennen Parijs-Roubaix

Op het persmoment van Deceuninck - Quick Step, waar alle zeven renners hun zegje mochten doen, leek Lampaert weinig last van Roubaix-stress te hebben. De renner eindigde als derde in 2019, toen ploegmaat Gilbert won en was ook al eens zevende in 2015. “Het is de koers van mijn dromen”, zegt hij, “er zijn zo veel heroïsche momenten. Dat zie je nog altijd dankzij heel wat fragmenten op Youtube of op televisie. Het is een unieke koers, één waar ik al van kleins af aan van droom om die te winnen.”

“Het belangrijkste is dat we met de ploeg willen winnen en dat doen we door te proberen om met zo veel mogelijk renners in de finale te geraken. Dan is het aan ons om het spel te spelen zoals altijd: aanvallen en zorgen dat je niet in het defensief geraakt. Hopelijk krijgen we dan een scenario waarbij een van ons solo aankomt. Dan zijn we zeker van de zege.”

LEES OOK. Zdenek Stybar: “Ik heb geen privileges in Parijs-Roubaix, deze ploeg koerst altijd met meerdere kopmannen”

Lampaert werd ook gepolst naar de tactiek nog van het jongste WK. “Tja, wat is de juiste tactiek. De beste tactiek is die wanneer je gewonnen hebt en dat hebben we niet. We rijden met de Belgen een goede wedstrijd, er zitten drie Belgen bij de laatste 17. Een goede zaak. Als Wout die dag de benen heeft, winnen we misschien wel, maar hij had de benen niet. Dat is allemaal praat achteraf. Het is niet alleen de bondscoach die de tactiek bepaalt, ook de pers dwong ons in die rol van één kopman. Misschien moeten we wel minder naar jullie luisteren”, gaf Lampaert de media nog een veeg uit de pan.