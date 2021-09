Het Rode Kruis doet een dringende oproep om bloed te donoren. Er dreigt een acuut bloedtekort. Ook in de Limburgse ziekenhuizen voelen ze dat. De operatiekwartieren draaien op volle toeren in het bijna post-coronatijdperk. De meeste ziekenhuizen hebben wel hun voorzorgen genomen en een hoeveelheid bloed in voorraad. Maar door de beperkte houdbaarheid zijn bloeddonoren meer dan welkom.