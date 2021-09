IN BEELD. Wout van Aert en Mathieu van der Poel verkennen Parijs-Roubaix

Tweeënhalf jaar na de laatste editie van Parijs-Roubaix trekt het profpeloton zondag opnieuw naar ‘De Hel van het Noorden’. Donderdag was het voor velen onder hen verkenningsdag. Onder anderen Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Victor Campenaerts en Sonny Colbrelli dokkerden stevig over de kasseien, zoals die van het Bos van Wallers-Arenberg. Wij filmden het met een drone.

PARCOURS PARIJS-ROUBAIX 2021. 257,7 kilometer met 30 kasseistroken, in ongeziene omstandigheden

Het belooft een regenachtige, modderigere editie van Parijs-Roubaix te worden. De kasseien liggen er nu al erbarmelijk bij en dat lijkt de komende dagen niet te verbeteren: de herfst is in het land, ook in Noord-Frankrijk. De komende dagen kan het regelmatig regenen en ook zondag wordt er regen voorspeld.

© Peter Malaise

© Peter Malaise

© Peter Malaise

© Peter Malaise

© Peter Malaise

© Peter Malaise

© Peter Malaise