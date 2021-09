“Samantha is altijd als een echte zus voor mij geweest, en dit is het minste wat ik voor haar kan doen.”, aldus Joke (30) links op de foto naast Samantha . — © gvb

Lommel

De kans bestaat dat in Lommel de woning die woensdag na een blikseminslag onbewoonbaar werd, zal moeten worden afgebroken. Joke Sanen, schoonzus van bewoonster Samantha, is ondertussen met een online solidariteitsactie begonnen. “Twee jonge mensen verliezen een huis dat ze pas hebben gerenoveerd, alle steun is welkom”, aldus Joke (30).