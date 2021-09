Bondscoach Vanthourenhout wil niet ingaan op uitlatingen van Evenepoel: “Ik bespreek het liever intern”

Wie op zoek ging naar ronkende verklaringen na de recente uitlatingen van Remco Evenepoel over het WK, was bij bondscoach Sven Vanthourenhout niet aan het juiste adres.

“Ik was van plan om niet te reageren op de uitspraken van Remco”, aldus de bondscoach. “Ik hou het liever correct en professioneel. Als er al iets fout zou zijn gelopen, bespreek ik het liever intern.”

Evenepoel is intussen in Italië voor een reeks wedstrijden en Vanthourenhout vertrekt straks met de veldrijders mee naar de eerste wereldbekers in de Verenigde Staten. Een gesprek zit er dus eerstdaags zeker niet in.

