Mogi Bayat dient klacht in voor laster en schending onderzoeksgeheim na RTBF-reportage

Voetbalmakelaar Mogi Bayat dient klacht in voor laster en voor schending van het geheim van het onderzoek. Dat meldt zijn advocaat in een reactie aan Belga. De klachten komen er na de uitzending van de reportage ‘Le milieu du terrain’ woensdagavond door de RTBF.

In die reportage over ‘Operatie Zero’ (‘Operatie Propere Handen’), de zaak rond fraude en matchfixing in het Belgische voetbal, wordt onder meer geopperd dat Bayat de play-offs van de Jupiler Pro League in het seizoen 2013-2014 zou beïnvloed hebben door luxehorloges uit te delen aan spelers.

“De nodige initiatieven werden ondertussen genomen om deze schending van het geheim van het gerechtelijk onderzoek aan te klagen”, klinkt het in een schriftelijke reactie. “Gelet op de aard van de aantijgingen worden vanzelfsprekend de nodige initiatieven genomen om strafklacht neer te leggen wegens laster.”

LEES OOK: Pierre François niet te spreken over documentaire ‘Propere Handen’: “Ik heb Cyriac niét onder de prijs aan Anderlecht verkocht”