Mathieu van der Poel: “Een natte Roubaix lijkt me wel eens cool, als cyclocrosser ben ik misschien wel in het voordeel”

Van der Poel verkende donderdag de eerste stroken van de Hel, tot en met het Bos van Wallers. “Neen, ze lagen niet nat, ze lagen er zelfs droog bij”, constateerde hij, “enkel op één strook lag het een beetje modderig en glad, maar voor de rest viel het dus goed mee. Dus neen ik weet nog niet hoe het is om over gladde kasseien te fietsen. Dat zullen we zondag dan wel zien. Ik kan me inderdaad voorstellen dat het gevaarlijker is als het nat is.”

“En ik kijk wel uit naar een Parijs-Roubaix in de regen”, ging hij verder, “het lijkt me wel eens cool. Natuurlijk, ik begrijp wat andere renners zeggen, dat het gevaarlijk is en er meer kans is op valpartijen, maar ik heb er wel zin in. Je moet gewoon nog iets meer oppassen dan wanneer het droog ligt. Het is al technisch fietsen bij droog weer, het zal nog moeilijker worden in natte omstandigheden.”

“Als cyclocrosser ben ik misschien wel in het voordeel op de kasseien. Anderzijds rijd je in een peloton en heb je vaak niet in de hand wat anderen voor jou doen. Het wordt zaak om op te letten, goed vooraan te koersen en zoveel mogelijk uit de problemen te blijven. Maar je kan in Roubaix niet de volledige controle hebben.”“

Van der Poel sukkelde met de rug, moest forfait geven voor heel wat koersen, startte met amper drie wedstrijden in de benen aan het WK sinds de Spelen in Tokio en werd er uiteindelijk achtste. “Die rugproblemen zijn nog niet van de baan, maar het hindert me niet tijdens een koers. Ik hoop dat het WK me nog dat tikkeltje extra gegeven heeft. Ik wist dat het moeilijk ging zijn om de topvorm te pakken hebben op het WK zelf, maar met deze wedstrijd in de benen hoop ik wel sterker te zijn in Roubaix. Of ik kan meevechten voor de zege in de Hel? Ja, ik denk het wel. Waarom niet. In zo’n wedstrijd is veel mogelijk. Het zou mooi zijn om het seizoen goed af te sluiten, maar ik weet ook tegelijkertijd dat het moeilijk is om daar te winnen.”