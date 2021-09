Tot hun grote spijt kunnen Anne-Marie en Jean Pierre zelf hun discotheek niet meer uitbaten. “Hopelijk kunnen er in november wel evenementen plaatsvinden.” — © Dick Demey

Hechtel-Eksel

Terwijl in andere discotheken vrijdag eindelijk weer een dansfeest losbarst, blijft het voorlopig stil in De Ark in Hechtel. Naast corona moesten eigenaars Anne-Marie en Jean Pierre immers nog twee zware tegenslagen verwerken: Anne-Marie kreeg borstkanker en Jean Pierre brak zijn twee hielen.