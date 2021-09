Vijf gewonden bij gasontploffing in een flatgebouw in Koekelberg

De Kasteellaan in Koekelberg werd donderdagnamiddag opgeschrikt door een luide knal. Het bleek te gaan om een gasontploffing in een appartementsgebouw van zeven verdiepingen. Het lek ontstond in een technische koker van het pand.

Als bij wonder vielen er slechts vijf gewonden. Ze werden met lichte verwondingen of in shock verzorgd en afgevoerd naar het ziekenhuis. De gastoevoer werd meteen afgesloten. De schade is wel aanzienlijk. Alle verdiepingen liepen zware schade op.

© rdb

(rdb)