Nieuw project moet borstkankeronderzoek persoonlijker maken

Elke twee jaar krijgen Belgische vrouwen tussen de 50 en 69 jaar een uitnodiging om naar hun borsten te laten kijken. Met deze gratis mammografieën kunnen veel borstkankers opgespoord worden, al worden sommige diagnoses helaas te laat gesteld. In de toekomst wil men dat voorkomen door gerichter te screenen. In dat kader loopt momenteel het internationale MyPeBS-onderzoeksproject, gefinancierd door de Europese Unie, dat de effectiviteit en haalbaarheid van gepersonaliseerde borstkankerscreening volop analyseert.

Met MyPeBS, kort voor My Personal Breast Screening, is een internationaal project van start gegaan dat onderzoekt of een gepersonaliseerde borstkankerscreening een betere optie kan zijn voor vrouwen vanaf 40 tot 70 jaar. De motivatie erachter is simpel: de huidige screening is heel algemeen, dus niet op mensen zelf afgestemd. En dat terwijl een aantal (jongere) vrouwen volgens Veronique Le Ray, woordvoerster en medisch directeur van Stichting tegen Kanker, door verschillende factoren meer kans hebben om de ziekte te ontwikkelen.

“Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende kanker in België. Van 70.000 kankergevallen per jaar, zijn er 10.000 gelinkt aan borstkanker. Nu hebben patiënten na vijf jaar een overlevingskans van 90 procent, wat nog beter kan. Hoe vroeger we de ziekte kunnen vaststellen, hoe beter die uitkomst zal zijn”, zegt ze. Daar kan MyPeBS het verschil maken.

Wat moet er nu concreet gebeuren voor het onderzoek? In totaal zullen 87.000 vrouwen uit een ruimere leeftijdscategorie gescreend worden, 10.000 dames van het totale aantal wonen in België. “Zij zullen in een groep komen die de standaardscreening krijgt of verdeeld worden in gepersonaliseerde groepen, samengesteld volgens de risicofactoren om borstkanker te ontwikkelen zoals leeftijd, levensstijl, familiegeschiedenis, historiek en borstdensiteit. Bij dat laatste houdt men rekening met de dichtheid van het borstweefsel. Hoe dichter het weefsel, hoe moeilijker het immers is om de ziekte op te sporen met een mammografie”, klinkt het.

“Afhankelijk van hun risicofactoren, krijgen ze een screening op maat”, zegt Le Ray nog. Dat kan één keer om de vier jaar een klassieke mammografie zijn voor dames met een heel laag risico, zodat ze minder aan schadelijke straling worden blootgesteld. Iemand met een gemiddeld risico zal dan om de twee jaar een mammografie krijgen. Voor sommige patiënten met een hoger risico zal de screeningsmethode een jaarlijkse mammografie of een echografie betreffen, terwijl het bij vrouwen met een heel hoog risico een combinatie van een jaarlijkse mammografie en diepgaande MRI-scan zal worden.

Wil je graag meewerken aan het project, dat in België wordt gecoördineerd door het Brusselse Jules Bordet Instituut, dan kan je jezelf aanmelden bij tien ziekenhuizen in ons land. Op de officiële site van www.mypebs.eu vind je waar je heen kan en meer info over het onderzoeksproject.