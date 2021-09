Meer groen op Europese coronakaart

Europa kleurt alsmaar minder oranje en rood. Dat blijkt donderdag uit de Europese coronakaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Meer regio’s in noord-Italië, het eiland Sardinië, het noorden van Spanje en Normandië in Frankrijk kleuren nu groen.

In vergelijking met vorige week valt op dat het aantal groene zones in Europa opnieuw toeneemt. In Noord-Italië vervoegt Trento het al ‘groene’ Lombardije en Piemonte. Ook de regio Abruzzo kleurt groen, net als het eiland Sardinië.

In Frankrijk kleurt Ile-de-France (regio Parijs) opnieuw oranje en wordt Normandië groen. Enkel het gebied Provence-Alpes-Côte d’Azur is bij onze zuiderburen nog rood.

In Spanje worden Castilla y Leon, Galicië en Navarra groen, nadat dat vorige week al het geval was voor de Asturias.

Voor ons land verandert er niets: Brussel blijft donkerrood en Wallonië rood, Vlaanderen blijft oranje.