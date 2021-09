Hooligans Frankfurt vallen supporterscafé Antwerp aan: politie massaal ter plaatse

Hooligans van het Duitse Frankfurt hebben café Great Old in Deurne aangevallen. De politie is massaal ter plaatse. Tientallen Duitsers werden ondertussen opgepakt, de politie gebruikte pepperspray.

Een grote groep Frankfurthooligans heeft zich donderdagnamiddag op de parking van de Makro in de buurt van het Bosuilstadion in Deurne-Noord verzameld.

De Duitsers, met meer dan driehonderd, trokken rond 14 uur naar taverne Great Old op de hoek van de Ter Heydelaan en de Alfons Schneiderlaan en hebben het café aangevallen. De opgetrommelde politie én aanwezige Antwerpsupporters slaagden erin om de Duitsers uit het café zelf te houden. “Er is glas gesneuveld op het terras en er is met vanalles gegooid”, aldus de politie.

Uiteindelijk konden in de buurt enkele Duitse hooligans opgepakt worden, de politie gebruikte ook pepperspray. Gezien de reputatie van de Frankfurthooligans waren rellen en aanvallen op Antwerpcafés niet uit te sluiten, een bericht over een mogelijke aanval circuleerde al enkele uren. Het feit dat een grote groep Duitsers dan ook door Deurne kon marcheren om een café aan te vallen stuit op onbegrip bij de aanwezige Antwerpsupporters. De grote troepenmacht van de politie ging om 14.30u verzamelen in de buurt van het Bosuilstadion, de Frankfurthooligans sloegen net daarvoor toe.

Net iets vroeger dan de politie voorzien had

Ondertussen is de politie op volle sterkte, aan de Makro werd een klein uur na de aanval een deel van de groep ingesloten en opgepakt, het gaat om tientallen Duitsers. “We houden de groep in het oog en hebben ook een helikopter in de lucht”, zegt de politie.

De liaison van Frankfurt wil geen reactie geven op de rellen en arrestaties. Als we hem vragen waarom die mannen zomaar hun gang konden gaan, verwijst hij door naar de Antwerpse politie. Daar zegt men dus dat de Duitsers net iets vroeger toesloegen dan de politie voorzien had waardoor de politie nog niet op sterkte was.