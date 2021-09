Ruben Bemelmans stoot door naar kwartfinales in Orléans

Ruben Bemelmans (ATP 222) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Franse Orléans (hard/132.280 euro).

De Limburger versloeg in de tweede ronde (achtste finales) het Franse achtste reekshoofd Pierre-Hugues Herbert (ATP 100) in drie sets: 3-6, 7-5 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 9 minuten. In de kwartfinales wacht voor Bemelmans de Oostenrijker Dennis Novak (ATP 121).

Maandag struikelde Zizou Bergs (ATP 186) over de eerste horde. Hij verloor in twee sets van de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 118): 6-3 en 6-1.