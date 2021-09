Alejandro Valverde slaat bij rentree dubbelslag in Ronde van Sicilië, maar… valt meteen na finish over kabel

Alejandro Valverde heeft de derde etappe in de Ronde van Sicilië (Ita/2.1) gewonnen. De Spanjaard van Movistar maakte zijn rentree in deze rittenkoers na zijn valpartij in de Vuelta waarbij hij zijn sleutelbeen brak.

Op de hellende aankomststrook toonde de 41-jarige Valverde zich na 180 km in Caronia de snelste bergop voor Alessandro Covi (UAE Team Emirates) en Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli Sidermec). Hij is ook de nieuwe leider. In deze heuvelachtige etappe met aankomst op een helling van 3,6 km aan 5,7% waren de punchers aan zet. Veel voorsprong kregen de acht vroege vluchters dan ook niet. Movistar, met kopman Alejandro Valverde, had zijn zinnen gezet op deze rit, net zoals Trek-Segafredo en UAE Team Emirates.

In de finale ging het met een rotvaart naar de voet van de slotklim. Brandon McNulty opende de debatten op 1,5 km van het einde, maar zonder succes. Het was moeilijk om het verschil te maken, het peloton reed immers op het buitenblad naar boven. Movistar zette zijn kopman netjes af. In de laatste bochtige meters timede de 41-jarige renner perfect en snelde hij naar de zege...

… waarna hij eens over de finish wel nog ten val kwam over een kabel.

Valverde leidt met zeven seconden voorsprong op Covi. Vrijdag wacht de slotrit. Het is voor Valverde zijn derde overwinning van het seizoen. Eerder won hij de GP Miguel Indurain (1.Pro) en de zesde rit in de Dauphiné (World Tour).