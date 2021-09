Nucleair agentschap roept mensen op thuis radonconcentratie te meten

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft donderdag een campagne opgestart waarin aan mensen wordt gevraagd om de radonconcentratie in hun huis op te meten. Het inademen van radon kan namelijk gezondheidsproblemen veroorzaken: na tabak is het de meest voorkomende oorzaak van longkanker in België.

Radon is een radioactief gas, dat van nature aanwezig is in de bodem en in gesteenten. Het kan ook binnendringen in gebouwen. Vooral tijdens de herfst- en wintermaanden, wanneer er doorgaans minder goed verlucht wordt, kan de hoeveelheid radon zich binnenshuis opstapelen. Zeker nu mensen meer tijd thuis doorbrengen door de toename van telewerk, is dit een bijzonder aandachtpunt, zegt het FANC.

Het agentschap heeft daarom een campagne opgestart waarin aan de mensen wordt gevraagd om het radongehalte in huis op te meten. Via een filmpje wordt opgeroepen om op www.radonactie.be een radondetector te bestellen. Die detector, een klein plastic kokertje, moet je drie maanden in huis laten staan en daarna voor analyse terugsturen. De totale kostprijs van de detector en analyse - inclusief eventuele hulp bij sanering - bedraagt 15 euro.

Het FANC organiseert elk jaar aan het begin van de herfst een campagne om mensen aan te zetten tot het meten van de radonconcentratie. Vorig jaar bleek in Wallonië bij tien procent van de analyses het refentieniveau van 300 Becquerel per kubieke meter overschreden. In Vlaanderen werden geen verhoogde concentraties opgetekend.