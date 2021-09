Steeds meer mannen in het roze: bontgekleurde beroemdheden maken een statement

Op de première van de nieuwe James Bond-film in Londen verscheen hoofdrolspeler Daniel Craig (53) in een pak met framboosroze, fluwelen blazer. Collega-acteur Jake Gyllenhaal (40) staat dan weer op de cover van tijdschrift Style in een streelzachte, babyroze sweater. Of je het nu stoer aanpakt of focust op een hoge aaibaarheidsfactor: roze voor mannen is in opmars. En dat zien stylisten als een positieve evolutie in het modelandschap.