Zaak-Mawda: burgerlijke partijen vragen niet langer kwalificatie doodslag voor agent

De ouders van de omgekomen peuter Mawda hebben donderdag het hof van beroep van Henegouwen gevraagd om de aanklacht onvrijwillige doodslag door gebrek aan vooruitziendheid of voorzorg, die door de strafrechter is weerhouden tegen de politieagent die het dodelijke schot had veroorzaakt, opnieuw te kwalificeren als vrijwillige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg maar zonder intentie om te doden.

Alleen de agent staat in hoger beroep terecht. De politieman werd in Bergen in eerste aanleg wegens doodslag veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Tijdens een achtervolging in de nacht van 16 op 17 mei 2018 op de E42 tussen Namen en Bergen schoot de politieagent naar de band van de bestelwagen met migranten om een lekke band te veroorzaken. De kogel doodde het 2-jarig Iraaks-Koerdische kind dat met zijn ouders in het busje zat.

Meester Salma Ben Kahlifa verklaarde dat verschillende verklaringen van de beklaagde worden tegengesproken door elementen in het dossier. Hij zou geen waarschuwingsgebaren hebben gemaakt en zou direct zijn wapen geladen hebben en iets hoger dan de band gemikt hebben. “Ik hoop dat aan het einde van dit proces het voor iedereen duidelijk is dat je niet op een busje mag schieten, met het risico mensen te doden”, zei de advocaat.

Ze sloot verder de onopzettelijke aard van het misdrijf uit en zei dat het niet erg was om een ??busje te laten wegglippen dat weigert te reageren op politiebevelen.

Volgens meester Lambert moet de politieagent niet worden berecht als burger, maar als vertegenwoordiger van de staat die tijdens de achtervolging een fout heeft begaan door zijn vuurwapen te gebruiken. “Het gebruik van een vuurwapen tegen een voertuig valt onder de artikelen 37 en 38 van de politiewet en de beklaagde heeft zich niet aan deze wet gehouden”, zei de advocaat.