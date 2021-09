Hasseltse 16-jarige loopt na Milaan vandaag Parijs voor Raf Simons

Hasselt

Op de trein aangesproken worden en twee jaar later pronken op de catwalk voor een groot modemerk in Milaan en Parijs, dat is het verhaal van de 16-jarige Rozan Billion Deprez uit Hasselt. Rozan was nooit echt geïnteresseerd in de modewereld, maar eerder in scouts en hockey. Ze ruilt de hockeystick nu wel even in voor hoge hakken. Vandaag loopt ze een modeshow in Parijs voor het modemerk Prada met ondermeer de Peltse topontwerper Raf Simons. De 16-jarige Hasseltse spreekt met ons vanuit haar hotelkamer in Parijs.